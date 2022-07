Księżniczki na salonach - impreza dla pań w katowickim klubie Energy 2000. Działo się!

Impreza odbyła się w sobotę 9 lipca.

Jak przed weekendem informowali organizatorzy: Zapraszamy wszystkie KSIĘŻNIZCKI na wyjątkową edycję imprezy, na której to właśnie wszystkie Panie będą królować na naszych energicznych parkietach, a my będziemy obdarowywać je markowymi prezentami! Czekają na Was upominki o łącznej wartości kilku tysięcy złotych. Jak zwykle w czasie sobotniej imprezy nie zabraknie także innych atrakcji i niespodzianek!

Działo się. Zobacz zdjęcia: