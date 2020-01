Koszutka w Strefie Płatnego Parkowania? To jeden z pomysłów, jak rozwiązać problemy dzielnicy

- Marzy nam się całościowe podejście do tego problemu: z jednej strony rozstrzygnięcie, jak ma wyglądać parkowanie, z drugiej jaki powinien być ruch na ulicach w Koszutce – dodaje przewodniczący.

- Jesteśmy parkingiem miasta, parkingiem dla imprez w Spodku, dla tego co się dzieje w MCK – komentuje Jarosław Gwizdak, przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Koszutka.

Utworzenie podstrefy Strefy Płatnego Parkowania w Koszutce to na razie tylko koncepcja, jeden z pomysłów, jak rozwiązać problemy parkingowe w dzielnicy. Nad zasadnością tej inicjatywy radni z Koszutki będą debatować w najbliższy czwartek, wówczas podejmą decyzję, czy jako RJP będą projekt forsować w urzędzie miasta. Decyzję o rozszerzeniu SPP i tak musi podjąć Rada Miasta.

Radni analizują czy do SPP włączyć fragmenty alei Korfantego oraz ulic Sokolskiej i Katowickiej, a także w całości ulic Misjonarzy Oblatów, Morcinka, Olimpijskiej i Skrzypka. Jeśli te ulice zostałyby do strefy włączone, wówczas postój na ich byłby płatny.

- Od kiedy jako rada zaczęliśmy obradować, czyli od późnego lata zeszłego roku, parkowanie to jeden z głównych problemów i zagadnień, które bulwersują mieszkańców. Były różne pomysły, jak ten problem rozwiązać, a włączenie do SPP jest jednym z rozwiązań. Pomysł odbił się szerokim echem wśród mieszkańców. Wsłuchujemy się teraz w ich głosy, to mocny sondaż opinii, po którym podejmiemy decyzję, jak ten projekt będzie rozwijał się dalej – mówi Gwizdak.

Pomysł wywołał gorącą dyskusję wśród mieszkańców

Pod postem na Facebooku w sprawie utworzenia podstrefy SPP w Koszutce jest już 80 komentarzy. Wśród nich sporo głosów poparcia, ale i obaw, że objęcie części ulic płatnym parkowaniem, sprawi że zastawione zostaną boczne, jednokierunkowe uliczki w dzielnicy.