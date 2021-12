Koszmarny rekord IV fali pandemii! Gdzie w Śląskiem, sytuacja jest najtragiczniejsza? Sprawdź swoje miasto!

W woj. śląskim minionej doby zarejestrowano 4147 nowych zakażeń - to wzrost o 15 proc. do ubiegłej środy. Zmarły 52 osoby.

- Liczby robią wrażenie. Jeżeli dochodzi do 30 tys. zakażeń dziennie to dla wielu osób sygnał, że może warto (się zaszczepić) – stwierdził Mariusz Talerczyk z punktu szczepień Athena Med w Szczecinie.

Lekarze podkreślają, że w w szpitalach zdecydowanie największą grupę chorych stanowią osoby niezaszczepione. - Niepokojącą informacją jest to, że 80 proc. pacjentów hospitalizowanych to pacjenci niezaszczepieni. Są to pacjenci o bardzo ciężkim przebiegu choroby – podkreślił dr n. med. Janusz Sokołowski, dyrektor szpitala tymczasowego we Wrocławiu.

Do tej pory w pełni zaszczepiło się przeszło 20 milionów osób. Od początku pandemii w Polsce zmarły ponad 83 tys. osób zakażonych koronawirusem.