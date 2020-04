Koronawirus. Zakazy i obostrzenia związane z przeciwdziałaniem pandemii przedłużone. Co z maseczkami?

- Nasze dotychczasowe działania w kierunku ograniczenia pandemii na razie sprawdzają się. Mamy świadomość, że przedłużający się okres społecznej kwarantanny jest dla wielu uciążliwy, ale mamy liczne analizy, że gdyby nie on, to zachorowań byłoby dużo, dużo więcej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry - wyjaśnia MZ.

Wszystkie obowiązujące obostrzenia zostały przedłużone do niedzieli, 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużone zostało zamknięcie szkół, ruchu lotniczego oraz granic.

Ograniczenie liczby klientów w sklepach. Godziny tylko dla seniorów

Do każdego sklepu może wejść jedynie ograniczona liczba osób. To 3 klientów na jedną kasę. - To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów - wyjaśnia MZ.