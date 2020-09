Koronawirus w katowickim liceum! Cała klasa w II LO im. M. Konopnickiej na kwarantannie

- Dyrekcja po otrzymaniu informacji o pozytywnym teście jednego z uczniów zadziałała zgodnie z procedurami - zwróciła się niezwłocznie do służb sanitarnych. Pozostaje także w bieżącym kontakcie z uczniami i rodzicami - mówi nam Ewa Lipka, rzecznik prasowy UM w Katowicach.

Dla klasy, do której chodzi zakażony uczeń, wprowadzone zostało nauczanie zdalne (sanepid wydał na to zgodę). Zostali oni objęci kwarantanną, podobnie jak nauczyciele, którzy mieli z nim kontakt. Pozostali uczniowie chodzą do szkoły w normalnym trybie, stacjonarnym.

W II LO w Katowicach od początku nowego roku szkolnego dyrektor placówki zarządził noszenie maseczek na korytarzach, ale nie jest to wymagane w samych już salach.