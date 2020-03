Koronawirus. W Katowicach znane budynki mówią: Zostań w domu! To pomysł Łukasza Banasika

A co by było, gdyby najbardziej znane budynki w centrum Katowic zamiast napisów ze swoimi nazwami własnymi, obwieszczały: Zostań w domu? Wychodzisz "na miasto" (chociaż nie powinieneś), a wszędzie wokół widzisz wielkie napisy nawołujące do tego, byś odwrócił się na pięcie i udał się do swojej samotni. Takie Katowice wyglądają ciekawie, dzięki pomysłowi i zdjęciom z drona autorstwa Łukasza Banasika. Zobaczcie te zdjęcia!

Na świetny pomysł promujący akcję #zostanwdomu wpadł Łukasz Banasik, właściciel agencji reklamowej Fabryka Kreacji z Dąbrowy Górniczej. Chciałem zrobić, coś nietypowego, co przykuje uwagę i podkreśli konieczność pozostania w domach. Jestem grafikiem, latam dronem hobbystycznie i zawodowo, wiem, że takie zdjęcie z lotu ptaka, zawsze budzą zainteresowanie. Postanowiłem wykorzystać swoje umiejętności i czas do zrobienia czegoś, co, mam nadzieję, powstrzyma od wyjścia z domu chociaż kilka osób - mówi Łukasz Banasik. Katowickie budowle przekonują do zostania w domu Łukasz tak przerobił swoje zdjęcia, wykonane z drona, że znane katowickie budynki, zamiast loga swojego albo reklamowego, mają napis: #zostanwdomu. Zobacz przerobione zdjęcia z drona: Zobacz galerię (6 zdjęć) W ten sposób do pozostania w domu "nawołują": dworzec PKP,

sklep IKEA,

Superjednostka,

Muzeum Śląskie,

Galeria Katowicka,

Łukasz wkomponował ten napis tak, by dokładnie oddawał styl zwykłego napisu na tych budynkach, więc udaje on np. logo Agata Meble na Superjednostce czy napis Katowice na dworcu PKP. Dlaczego Łukasz Banasik nie przerobił w ten sposób budynków ze swojej rodzinnej Dąbrowy Górniczej? - Po prostu Katowice mają więcej rozpoznawalnych miejsc niż Dąbrowa - tłumaczy. - Dworzec PKP, Muzeum Śląskie czy Galerię Katowicką kojarzy wiele osób z całego województwa. Obawiam się, że gdybym skupił się wyłącznie na Dąbrowie, zostałoby to zauważone przez mniejszą liczbę osób, a przecież zależy nam na tym, by informacja dotarła do jak największego grona - dodaje właściciel Fabryki Kreacji. Najnowsze informacje dot. koronawirusa