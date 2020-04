Koronawirus w Katowicach: 28-latka złamała kwarantannę i poszła na zakupy

Katowiczanka złamała kwarantannę i poszła na zakupy

Do złamania kwarantanny doszło w niedzielę w Katowicach. Wieczorem policjanci podjechali pod blok, w którym mieszka 28-letnia kobieta, która winna jest przebywać w izolacji. Tymczasem katowiczanki nie było w domu, a jej ojciec stwierdził, że nie wie gdzie jest. Mundurowi zadzwonili do kobiety. Ta wróciła do mieszkania i próbowała oszukać funkcjonariuszy.

- Najpierw próbowała przekonać policjantów, że zaszła pomyłka i nie jest ona objęta obowiązkową kwarantanna, a później przyznała, że musiała na chwilę wyjść do sklepu – poinformowała katowicka policja.

Informacja o złamaniu kwarantanny trafiła do służb sanitarnych. 28-latka za jej złamanie odpowie przed sądem.

