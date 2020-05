Koronawirus uderza w budżet Katowic. W kwietniu do miejskiej kasy wpłynęło o 46 mln zł mniej. Szykuje się wielkie zaciskanie pasa

Katowice tną wydatki. Powodem jest pandemia koronawirusa i spadek dochodów miasta. Tylko za kwiecień do miejskiej kasy wpłynęło o 46 mln zł mniej niż w ubiegłym roku z tytułu udziału w dochodach z PIT i CIT.

– Za kwiecień 2020 roku zanotowaliśmy aż 42 proc. spadek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w porównaniu do ubiegłego roku. Oznacza to, że do kasy miasta w kwietniu wpłynęło 26 mln zł mniej. Z kolei nasze dochody z udziału w podatku CIT spadły aż o 80 proc., co oznacza uszczuplenie miejskiej kasy o kolejne 20 mln zł – wylicza Danuta Lange, skarbnik Katowic.