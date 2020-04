Koronawirus: Straż miejska patroluje ulice Katowic i sprawdza. Jak wygląda praca strażników?

Jacek Pytel: W związku z wprowadzonym stanem epidemii katowiccy strażnicy miejscy prowadzą działania informacyjne o ryzyku spotkań w grupach i nieprzestrzeganiu wprowadzonych obostrzeń. Informujemy mieszkańców, aby stosowali się do zaleceń dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w domu.

Od dzisiaj (2 kwietnia - przyp. red.) katowicka straż miejska współpracuje z policjantami. Również podczas wspólnych patroli będziemy na pewno reagować, aby osoby, które są na ulicach stosowały się do obowiązujących obostrzeń. Wszystko w celu uniknięcia zakażenia. Zdecydowane ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich spowoduje, że będziemy bezpieczniejsi, a pandemia szybciej zostanie opanowana.

Chciałbym przypomnieć, że wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (Do 13 roku życia - przyp. red.), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Jacek Pytel: Wprowadzony obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi dotyczy także rodzin i bliskich.

Straż miejska patroluje parki i inne miejsca rekreacji, które zostały tymczasowo zamknięte?

Jacek Pytel: Powadzimy już kontrole kilkudziesięciu miejsc rekreacji, w tym m.in. parków, placów zabaw i siłowni plenerowych. Podczas takich kontroli ostrzegamy o ryzyku spotkań w grupach, informujemy mieszkańców do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w domu.