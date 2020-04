Koronawirus rujnuje budżety miast. Ile na pandemii tracą poszczególne miasta woj. śląskiego? Sprawdź!

Na początku kwietnia do kas polskich miast wpłynęły z urzędów skarbowych pieniądze wynikające z udziału w podatku dochodowym. Wszystkie samorządy, do których wystąpiliśmy o przygotowanie zestawienia: ile z tytułu PIT otrzymały w marcu 2020 i 2019 roku - są na minusie.

Rządowa Tarcza 3.0 to mniej niż zero dla samorządów

Rząd dopiero w Tarczy 3.0 przewiduje rozwiązania dla samorządów. Z ustaleń dziennikarzy Rzeczpospolitej wynika jednak, że daje im głównie możliwość zadłużania się w większym stopniu niż dotąd, obiecuje szybszą wypłatę subwencji ogólnej i pozwala gminom dowolnie dysponować dochodami ze sprzedaży koncesji na alkohol czy później wypłacić ratę „janosikowego”.

- To nie Tarcza 3.0, tylko mniej niż zero, jeśli chodzi o samorządy - komentuje Chęciński. - Nie ma w niej nic, co dawałoby samorządom wprost jakiekolwiek środki na funkcjonowanie. Z jednej strony jest mowa, że samorządy mogą przeznaczyć fundusze alkoholowe na walkę z Covid-19, ale z drugiej - sugeruje się możliwość odliczenia przedsiębiorcom tej opłaty alkoholowej - ocenia.