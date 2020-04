Koronawirus: Jak wyglądają Katowice w czasie pandemii? Bezludny Rynek i Strefa Kultury. Nawet DTŚ-ką jeździ mniej aut

Zamknięte są też restauracje, puby i kawiarnie. I choć w końcu, od 20 kwietnia, można swobodnie spacerować po ulicach, to katowiczanie najwyraźniej obierają inne kierunki na przechadzki. Zapewne też bardziej zielone.

Strefa Kultury zwykle, zwłaszcza w weekendy, tętni życiem. Jedni spieszą się na koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, inni do muzeum, jeszcze inni - na imprezę, która akurat odbywa się na placu przed Spodkiem. W czasie epidemii koronawirusa imprez masowych jednak organizować nie wolno.

Okolice NOSPR, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i nowej siedziby Muzeum Śląskiego w niedzielę, 26 kwietnia, świeciły pustkami. Tylko gdzie, nie gdzie co jakiś czas przeszła rodzina z dziećmi. Tak samo wyglądał rynek i okolice Spodka. Przechodniów i wysiadujących na ławkach ludzi można było policzyć na palcach jednej ręki. To samo tyczy się aut na Drogowej Trasie Średnicowej. A przecież Al. Roździeńskiego słynie z tego, że to najbardziej uczęszczana droga w kraju. Przed epidemią nawet w niedzielę ruch tu bywał całkiem spory.