Koronawirus. Czy uczniowie wrócą do szkoły po wakacjach? Czy będą obowiązkowe testy dla nauczycieli?

Uczniowie do końca roku szkolnego nie wrócą już do zajęć stacjonarnych. - Nie ma już potrzeby przywracania tradycyjnych zajęć w szkołach w tym roku szkolnym. Do 26 czerwca, czyli do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość - poinformował w poniedziałek, 1 czerwca, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Czy nauczycieli będą mieli obowiązkowe testy na koronawirusa? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię".

Czytaj więcej, kliknij w galerię: Zobacz galerię (6 zdjęć) Google posłuchał klientów. Wideo