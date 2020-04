Koronakryzys. Ile stracą Katowice na pandemii koronawirusa? Co najmniej kilkadziesiąt milionów. To pewne: będą cięcia wydatków

Ile stracą Katowice na pandemii koronawirusa?

Nie ma wątpliwości, że pandemia koronawirusa spowoduje globalny kryzys gospodarczy. Co prawda nie wiadomo jeszcze jaka będzie jego skala, ale eksperci nie mają wątpliwości, że z pewnością ogromna. Stracą nie tylko firmy i pracownicy, ale również samorządy, które ratują lokalny biznes, wspierają służbę zdrowia, ale też szykują pomoc dla mieszkańców.

Katowice na działania pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców wydadzą około 25 mln zł

Ile z powodu koronawirusa stracą Katowice? To pewne, że dużo. Sporo kosztuje Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy, czyli zestaw działań pomocowych skierowanych do katowickich przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić, albo ograniczyć działalność ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. W ramach tych działań są zwolnienia, albo obniżki czynszu za najem gminnych lokali, ulgi w podatkach, zmniejszenie opłaty śmieciowej, czy znaczne obniżenie opłat za ogródki gastronomiczne. Koszt uruchomienia pakietu to aż 25 mln zł. A to nie koniec.