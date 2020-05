Korki na A4 w Katowicach. To przez remont wiaduktu za węzłem Murckowska. Roboty potrwają do końca czerwca

Ogromne korki na autostradzie A4 w Katowicach

Ogromne korki na autostradzie A4 w Katowicach tworzą się od kilku tygodni. Powodem jest, rozpoczęty jeszcze w kwietniu remont wiaduktu między węzłem Murckowska a węzłem Mysłowice i zwężka na odcinku około dwóch kilometrów (km 341-343).

Aktualnie w związku z pracami jedna jezdnia autostrady jest zamknięta, a cały ruch został przerzucony na drugą: w stronę Krakowa mamy jeden pas, do Katowic - dwa zwężone. Do tego jeszcze ograniczenie prędkości do 60 km na godz. Jest ciasno, a natężenie ruchu w godzinach szczytu - spore. W piątek, 22 maja, ogonek aut na jezdni w kierunku Krakowa zaczynał się już na wysokości Centrum Handlowego 3 Stawy.

To jednak nie koniec utrudnień na autostradzie A4 w naszym regionie. Kierowcy natkną się na drogowców również kilka kilometrów dalej – w rejonie węzła Mysłowice (km 347). A także w rejonie węzła Brzęczkowice (km 349), gdzie również trwa remont wiaduktu. W rejonie obu węzłów węzła mamy dwa zwężone pasy ruchu w obu kierunkach.

Niestety na obu fragmentach A4 utrudnienia potrwają: w Katowicach kilka tygodni, w Mysłowicach – kilka miesięcy. Roboty za węzłem Murckowska będą prowadzone do 26 czerwca, natomiast te w rejonie węzła Mysłowice do listopada.