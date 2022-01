Konsultacje ws. kontrowersyjnej inwestycji kolejowej odbędą się w lutym. Katowiczanie mają obawy dot. ingerencji w zabudowę mieszkaniową Tomasz Breguła

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, która budzi wielkie obawy wśród mieszkańców Katowic. Mimo że nie realizuje jej samorząd, to prezydent Marcin Krupa namawia do wzięcia udziału w konsultacyjnych społecznych w tej sprawie. Plany rozbudowy linii kolejowej na terenie miasta zakładają mocną ingerencję w zabudowę mieszkaniową, co niepokoi także tutejsze władze.