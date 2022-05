Koniec stanu epidemii w Polsce. Minister zdrowia podał konkretną datę. Koronawirus już nam nie zagraża?

Doszliśmy do poziomu hospitalizacji na poziomie tysiąca. Lekarze, z którymi rozmawiam, informują, że to nie są już tak ciężkie przypadki, jakie były odnotowywane w przy wariancie Delta - poinformował Adam Niedzielski

W piątek, 6 maja o godzinie 10:30 odbyła się konferencja prasowa Ministra Zdrowia - Adama Niedzielskiego, na której zapowiedział on zakończenie standu epidemii w kraju oraz przejście na stan zagrożenia epidemicznego, który potrwa prawdopodobnie do września 2022 roku.

Powoli zmierzamy do endemii, czyli sytuacji, w której wirus jest w naszym otoczeniu przez cały czas, jednak ze względu na szczepienie i wyraźną liczbą osób, które przeszły zakażenie nie stanowi ona już takiego zagrożenia. COVID-19 staje się chorobą, która jest leczona bez specjalnego trybu.

- Podjąłem decyzję, żeby od 16 maja przekształcić stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego - dodał Minister Zdrowia.

To jak przejście z czerwonego światła na żółte - tłumaczył szef resortu zdrowia i zaznaczył, że jeśli sytuacja związana z koronawirusem będzie korzystna, to stan zagrożenia epidemicznego może zostać zniesiony we wrześniu.

W konferencji wziął udział również dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk, który tłumaczył, że ilość zgonów w dużych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych są bardzo niskie, wyjaśniając powody zniesienia stanu epidemii.