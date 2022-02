Koniec mieszkań za remont w Katowicach? Nadzór wojewody zakwestionował miejski program Monika Chruścińska-Dragan

Nie będzie kolejnej edycji programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach. Przynajmniej na razie. Nadzór prawny wojewody śląskiego unieważnił zapisy uchwały regulującej realizację tego miejskiego programu. Zdaniem urzędników wojewody to Katowice powinny wyremontować mieszkania, a nie cedować tego obowiązku na najemców. Sęk w tym, że program doczekał się już siedemnastu edycji i nigdy wcześniej prawnicy wojewody go nie kwestionowały. Władze miasta tak tego nie zostawią. - Przekazaliśmy sprawę do sądu - zapewnia Ewa Lipka, rzeczniczka Urzędu Miasta Katowice.