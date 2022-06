Koncerty wracają na Mariacką! Na scenie wystąpią K-Essence i Erith

Scena Miasta Muzyki WUF 11

Na początek koncerty K-Essence i Erith

Imprezowy cykl w ramach WUF11 rozpocznie się już w najbliższy piątek 17 czerwca o godzinie 19:00. Na scenie wystąpią K-Essence i Erith.

K-Essence to katowicki zespół dowodzony przez Bartosza Księżyka grający muzykę z pogranicza alternatywy, rocka i pop, w której żywiołowe dźwięki spotykają się z melancholijnymi tekstami. Poprzedni singiel "Królowa Polski" doszedł do 7. miejsca TurboTopu Antyradia

Erithloopuje poszczególne sample, do których dogrywa instrumenty, śpiewa, a jej znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczny taniec i towarzysząca mu gra świateł. Artystka zagrała ponad 150 koncertów klubowych w Polsce za granicą, m.in. w Berlinie, Lipsku, Pradze, we Lwowie i na Samsara Festival Europe na Węgrzech. Jej debiutancki album "Speed of Light" został uznany jako jeden z najciekawszych debiutów na polskiej scenie muzycznej.