Koncert Mikromusic w Katowicach - pierwszym występem w czasie pandemii [ZDJĘCIA]. Ruszyły letnie koncerty na dziedzińcu Fabryki Porcelany

Mikromusic to zespół dwukrotnie nominowany do Fryderyka w kategorii Alternatywna Płyta Roku, a teledyski do ich utworów wielokrotnie otrzymały wyróżnienia na takich festiwalach jak Yach Film Festival, Camerimage, Berlin Music Video Awards.

Oglądalność teledysków Mikromusic na YouTube sięga kilkudziesięciu milionów.

Ostatnia płyta „Tak mi się nie chce” oraz wyprzedane sale koncertowe plasują zespół w gronie najbardziej popularnych zespołów w Polsce roku 2019 r.