Koło na start dla uchodźców w Katowicach. W mieście ruszyła zbiórka rowerów i hulajnóg Tomasz Breguła

Miasto zachęca mieszkańców, by przynosili używane, ale wciąż sprawne jednoślady. Oprócz rowerów mogą to być również rowerki biegowe czy hulajnogi oraz zapięcia, pompki i inny osprzęt, jak kaski czy światła. UM Katowice Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wielu uchodźców, którzy trafili do Katowic, ma trudności w przemieszczeniu się po mieście. Z tego powodu ruszyła zbiórka rowerów i hulajnóg, które mają im pomóc w powrocie do normalności. Władze miasta apelują do mieszkańców o pomoc, prosząc przy tym, by przekazywane pojazdy były sprawne.