Kolizja przy ulicy Grundmanna w Katowicach. Kilkuletnie dziecko zabrano do szpitala

Kolizja przy ulicy Grundmanna

Do zdarzenia drogowego doszło po godzinie 14:00 przy ulicy Grundmanna w Katowicach, na wysokości skrzyżowania z ulicą Chorzowską. Najprawdopodobniej doszło do kolizji samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostało kilkuletnie dziecko, które zostało zabrane przez zespół ratownictwa medycznego do najbliższego szpitala.