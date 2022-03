Kolejni uchodźcy przybyli do Katowic. Wyczerpani po wielu godzinach podróży, ale też pełni nadziei. Pomoc zapewniono im już na peronie

Strach, zmęczenie, ale też wielka nadzieja

Dziś rano na dworcu głównym w Katowicach zatrzymał się kolejny pociąg, którym przyjechali na Śląsk uciekający przed wojną obywatele Ukrainy. Na twarzach wielu z nich malował się strach i zmęczenie, ale też wielka nadzieja. Jak sami przekonywali, po raz pierwszy od dłuższego czasu, poczuli się bezpiecznie.

- Podróż trwała dobę - mówi Marina, która chwilę wcześniej wysiadła z pociągu razem ze swoją dziesięciomiesięczną córeczką.

Pochodzą z miejscowości Chmielnicki, skąd przebyli długą i trudną drogę, by dostać się najpierw do Polski, a następnie przyjechać pociągiem do Katowic. Pytana o sytuację w jej rodzinnych stronach odpowiedziała tak: