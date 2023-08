Kolejne pieniądze dla seniorów! 8000 złotych dla małżeństw. Komu przysługiwać będzie nowe świadczenie? Mamy pełną listę!

Świadczenie dla par, jednak nie wszystkich!

Do Senatu wpłynęła petycja, która proponuje wprowadzenie honorowego świadczenia finansowego dla par o długim stażu. Zgodnie z propozycją, takie pary mogłyby otrzymywać świadczenie w wysokości od 5 do 8 tysięcy złotych. Autorzy petycji porównują to świadczenie do tzw. emerytury honorowej, którą otrzymują stulatkowie. Celem tej propozycji jest uznanie i wsparcie małżeństw, które utrzymują trwały związek przez długie lata. Czy propozycja stanie się rzeczywistością?