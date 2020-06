Koleje Śląskie z Katowic do Krakowa. Będzie szybciej! Pociągi pojadą codziennie od grudnia

Specjalny kurs ze stolicy województwa śląskiego do grodu Kraka obsługiwał "złoty elf" - pociąg pomalowany na złoto, którego oficjalna nazwa to Powstaniec Śląski. Bilety na przejazd podczas internetowej rezerwacji rozeszły się w minutę i 47 sekund. Pociąg odjechał z Katowic o godz. 8.31 i w Krakowie miał się zameldować 62 minut później. Pomiędzy Katowicami a Krakowem nie zatrzymywał się jednak na żadnej stacji pośredniej. Z postojami mają to być 72 minuty. Dla porównania - funkcjonujące dzisiaj kursy Przewozów Regionalnych odcinek ten pokonują najkrócej w prawie godzinę i czterdzieści pięć minut.

Niebawem zakończyć ma się niekończąca się opowieść związana z remontem torów między Katowicami a Krakowem (chociaż niewyremontowany będzie nadal odcinek z Katowic do stacji Sosnowiec Jęzor). Największe prace toczą się jeszcze dziś między Trzebinią a Krzeszowicami. Od ubiegłej niedzieli 15 czerwca pociągi osobowe relacji Katowice - Kraków zatrzymują się też na nowej stacji Kraków Bronowice, która powstała między dotychczasowymi Kraków Mydlniki i Kraków Łobzów.