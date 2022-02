Kolej wisząca w Katowicach i Sosnowcu szybko nie powstanie. Jej cena jest zbyt wysoka. Rozwijana będzie Kolej Metropolitalna Anna Dziedzic

Projekt monorail w Katowicach i Sosnowcu Tak, według specjalistów spółki Bombardier, mogłaby wyglądać nadziemna kolej jednoszynowa (monorail) na Śląsku i w Zagłębiu. Na jednej z wizualizacji widać też pojazd dowożący pasażerów do lotniska w Pyrzowicach.

We wtorek, 1 lutego 2022 r., rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej przepisy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowelizacja odnosi się do tematu kolei jednoszynowej (monorail) – chodzi o objęcie tych urządzeń dozorem Transportowego Dozoru Technicznego. W Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej temat budowy kolei jednoszynowej nie jest obcy. Taki wariant kolejki do lotniska jest wciąż brany pod uwagę. Są jednak pewne warunki, które na razie eliminują ten środek lokomocji z planów na najbliższe lata. Co jest powodem zastoju?