Kobiety pracujące w śląskiej policji! Te Panie m.in. patrolują ulice w woj. śląskim. Piękne i odważne! Zobacz zdjęcia

Kobiety w służbach policyjnych

Śląskie dzielnicowe

Dobrze jest wiedzieć, który dzielnicowy patroluje nasze osiedle. W chwilach kryzysowych to do niego w pierwszej kolejności zwraca się po pomoc. W artykule tym prezentujemy sylwetki kobiet, które pełnią funkcję dzielnicowych w miasta województwa śląskiego. Ich profesjonalne podejście i wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania jednostek policji do których należą. Wejdź w galerię i przekonaj się czy w jest w niej dzielnicowa z Twojego rejonu.