Klub Pomarańcza w Katowicach opanowały piękne dziewczyny na nocnej imprezie "Womenland"

Klub Pomarańcza Katowice

Na parkiecie klubu Pomarańcza w Katowicach 29 kwietnia, pojawiło się mnóstwo pięknych pań, biorących udział w "Womenlandzie". Tego dnia przedstawicielki płci pięknej wchodziły do klubu do godziny 22 za darmo. Zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie było naprawdę gorąco. Tego wieczoru klub odwiedzili oczywiście także panowie, którzy chętnie towarzyszyli kobietom na parkiecie.