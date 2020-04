Kłęby czarnego dymu nad Katowicami. To był pożar w Szopienicach, płonęły podkłady kolejowe. Zobacz zdjęcia

Pożar w Katowicach. Płoną podkłady kolejowe w Szopienicach

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17:00. Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymało zgłoszenie w sprawie pożaru w Szopienicach.

Na miejsce zdarzenia, przy ul. Wałowej w Katowicach zostało początkowo wysłanych siedem zastępów Straży Pożarnej. Chwilę później na miejsce pożaru wyruszyły kolejne trzy.