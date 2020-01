Wybór własnej ścieżki zawodowej to jedna z najtrudniejszej decyzji w życiu. Jest to szczególnie trudne dla młodych ludzi, którzy dopiero są na etapie poznawania siebie i swoich predyspozycji zawodowych. Możliwości jest wiele, ale tylko niektóre z nich mogą przynieść oczekiwane rezultaty, czyli fach w ręku i podjęcie pracy w zawodzie. Można to uzyskać, ucząc się w szkole TEB Edukacja w Katowicach.

Niezwykle szybko rośnie zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych techników masażystów. To jedna z tych profesji, które obecnie cieszą się szczególną popularnością na rynku. Jest to atrakcyjna perspektywa zarówno zawodowa, jak i finansowa. Na kierunku Technik masażysta z elementami fizjoterapii słuchacze wykonują masaże medyczne, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają. W ramach 2 - letniego kierunku w szkole TEB Edukacja w Katowicach zwiększono ilość godzin dotyczącą fizjoterapii, by absolwenci zyskali przewagę na rynku pracy. Dodatkowo tylko w TEB Edukacji absolwenci na zakończenie cyklu kształcenia otrzymują certyfikaty potwierdzające umiejętności uzyskane z zakresu podstaw fizjoterapii, masażu medycznego, masażu sportowego, masażu kosmetycznego i profilaktycznego.

Miejsce pracy – stwórz to sam!

Wiele z zawodów, których nauka jest możliwa w szkołach medycznych pozwala na stworzenie sobie miejsca zatrudnienia. Terapeuta zajęciowy z arteterapią, technik dentystyczny czy dietetyk – wszystkie zawody są doskonałym fundamentem pod jednoosobową działalność gospodarczą. Stworzenie własnej firmy może być początkiem ciekawej przygody z biznesem i rozwiązaniem przynoszącym takie plusy, jak na przykład elastyczny czas pracy czy możliwość wykonywania zawodu w domu.

Na kierunku Dietetyka i zaburzenia odżywiania, słuchacze nauczą się planować jadłospisy i diety odchudzające oraz te dla osób chorujących. Poznają zasady żywienia i komponowania zbilansowanych jadłospisów oraz zasady suplementacji. Dowiedzą się także, jak analizować badania laboratoryjne, udzielać porad dietetycznych oraz wdrażać terapie żywieniowe oraz postępować z osobami borykającymi się z zaburzeniami odżywiania. Po cyklu kształcenia słuchacze uzyskują certyfikat ze znajomości specjalistycznego programu do układania diet DietetykPRO.

Dla kogo kierunki opiekuńcze?

Są to idealne kierunki dla osób empatycznych, które chcą pomagać innym. Na kierunku Opiekun medyczny z aktywizacją seniora, słuchacze nauczą się udzielania wsparcia, opieki oraz pielęgnacji osobie starszej i niesamodzielnej. Dowiedzą się, w jaki sposób asystować zespołowi medycznemu oraz współpracować z terapeutami. Poza tym zdobędą wiedzę z zakresu terapii zajęciowej oraz rozpoznawania i rozwiązania problemów opiekuńczych podopiecznych. Tylko w TEB Edukacji program nauczania na tym kierunku został rozszerzony o przedmiot „Aktywizacja seniora”. Podczas tych zajęć przyszli opiekunowie poznają metody organizacji czasu wolnego dla osób starszych.

Terapeuta zajęciowy jest kolejną propozycją wśród kierunków opiekuńczych, na które popyt wciąż rośnie. Na kierunku Terapeuta zajęciowy z arteterapią w TEB Edukacji w Katowicach, uczestnicy zajęć nauczą się jak prowadzić różne formy i techniki terapii zajęciowej m.in. zajęcia warsztatowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, a także rekreacyjne i sportowe. W ramach nauki wprowadzono przedmiot „Arteterapia”, który przygotuje naszych słuchaczy do wykonywania terapii za pomocą różnych rodzajów sztuki, m.in. choreoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, teatroterapii i sztuk plastycznych. Ponadto przyszli terapeuci dowiedzą się, jak współpracować z zespołem rehabilitacyjnym oraz kształtować u pacjentów umiejętności samodzielnego życia.

Kolejna opcją, tym razem dla osób chcących pracować z dziećmi jest kierunek Opiekunka dziecięca z masażem Shantala. Opiekunka pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychometryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo. Tylko w TEB Edukacja w ramach zajęć słuchacze uczą się przeprowadzania masażu Shantala – niezwykle ważnego przy wspomaganiu rozwoju małych dzieci oraz nawiązywaniu z nimi więzi.

Więcej informacji o tych oraz o wielu innych kierunkach znajdziesz na stronie internetowej TEB Edukacja w Katowicach oraz w siedzibie oddziału. Jeżeli chciałbyś skonsultować wybór kierunku kształcenia, specjaliści TEB Edukacji służą pomocą i zapraszają do poznania szkoły osobiście.