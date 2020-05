Kiedy dzieci wrócą do szkół? Jest już decyzja MEN

Rząd otwiera szkoły

Obecnie, przypomnijmy, szkoły w całym kraju pozostają zamknięte, a uczniowie mają lekcje na odległość. Potrwa to jeszcze co najmniej do 24 maja. Co potem?

Od 25 maja w klasach I-III szkół podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.