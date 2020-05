- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. To m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy kosmetyczne czy też podmiot branży turystycznej – ogólnie branża usługowa. W Katowicach mamy dziś 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. Dziś szczególnie należy podkreślać, że w ostatnich latach transformacja Katowic dokonała się także dzięki dużej aktywności naszego rodzimego biznesu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy to rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia przez władze samorządowe w aktualnie obowiązujących ramach prawnych. Pierwszy filar dotyczy najemców lokali użytkowych będących własnością Miasta Katowice. Firmy, które na mocy rozporządzenia musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, zostaną zwolnione przez Miasto z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań. Z kolei gdy firmy zostaną z powrotem otwarte, przez okres tzw. rozruchu także otrzymają pomoc. Drugi filar Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy obejmuje pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od Miasta Katowice. – Gdy restauratorzy będą mogli wznowić działalność chcemy im pomóc poprzez pięćdziesięciokrotną obniżkę opłat za ogródki letnie, które corocznie przyciągają tysiące gości. Opłata spadnie do symbolicznego 1 grosza za metr kwadratowy dziennie do końca roku – podkreśla prezydent. Trzeci filar pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Tu miasto proponuje zwolnienia, umorzenia oraz możliwość wnioskowania o zniżki. Czwarty filar obejmuje utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pomoc doradczą. Piąty filar stanowią działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych. Szczegóły i wnioski dla przedsiębiorców dostępne są zn stronie internetowej www.rawaink.katowice.eu