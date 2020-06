Katowicki MPGK zbroi się, by spełnić wymogi ustawy o elektromobilności. Jego flotę zasiliły właśnie cztery śmieciarki na gaz za 3,1 mln zł

Katowicki MPGK zbroi się, by spełnić wymogi ustawy o elektromobilności. Jeszcze w ubiegłym roku kupił elektryczną zamiatarkę za 705 tys. zł, która pracuje na ulicach centrum miasta. Teraz flotę przedsiębiorstwa uzupełniły cztery kolejne pojazdy. To jedna mała śmieciarka i trzy większe, na które w sumie można załadować blisko 36 ton odpadów. Wszystkie są zasilane gazem ziemnym (CNG). Kosztowały łącznie 3,1 mln zł.

– Śmieciarki na gaz ziemny to kolejny zakup w ramach wymiany taboru na bardziej ekologiczny. Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności do końca 2022 roku co najmniej 10 procent naszej floty muszą stanowić pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym. Do roku 2025 ma to być aż 30 procent – mówi Robert Potucha, wiceprezes katowickiego MPGK.