Katowicki Drapacz Chmur: Zobaczcie jak go budowano. Był jednym z pierwszych wysokościowców w Europie. ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Do dziś uznawany jest za najbardziej spektakularny przykład funkcjonalizmu w Polsce. Katowicki Drapacz Chmur, czyli Gmach Izby Skarbowej przy ul. Żwirki i Wigury 15/17 był jednym z pierwszych wysokościowców nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zobaczcie, jak go budowano i jak Drapacz Chmur wyglądał dawniej. Mamy dla Was archiwalne zdjęcia. Obejrzycie je klikając w przycisk "Zobacz galerię".