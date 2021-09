Katowicka Karta Mieszkańca - ma już rok. Korzysta z niej ponad 50. tysięcy mieszkańców

1 września 2020 roku uruchomiono Katowicką Kartę Mieszkańca. Mimo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 od rozpoczęcia realizacji programu do 7 września br. wydanych zostało 53 620 kart:

34 196 – przez aplikację,

4 745 – poprzez stronę internetową,

14 625 – w formie plastikowej,

54 – przypisane do kart płatniczych.

Do Programu włączyło się już 89 partnerów prywatnych oraz 12 jednostek miejskich. Wśród oferowanych dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca zniżek są m. in. zniżki na baseny, korty tenisowe, siłownie, lodowisko, wydarzenia kulturalne, a także na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, weterynaryjne, prawne, jubilerskie, czy transportowe. Dla osób lubiących podróżować przygotowano zniżki na wyjazdy turystyczne, wycieczki, noclegi. Dla chcących ciekawie spędzić czas wolny proponujemy m. in. zniżkę na tor kartingowy, do Śląskiego Wesołego Miasteczka „Legendia”, wypożyczalnię kajaków, spływy pontonowe, relaks w Termach Chochołowskich, gry w salonie VR, park trampolin, zwiedzanie Zabytkowej Kopali Srebra w Tarnowskich Górach, wstęp do papugarni, wypożyczenie wrotek, zniżkę do księgarni, zwiedzanie muzeów oraz wiele innych.