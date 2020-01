Katowice zostaną Europejską Stolicą Kultury 2029? Prezydent Krupa: Inicjatywa Łukasza Kohuta to strzał w dziesiątkę

Katowice już raz starały się o ESK, ale przypadła ona w 2016 roku Wrocławiowi. Zdaniem Kohuta, Metropolia mogłaby pełnić tą funkcję w sposób najlepszy, ukazując wielokulturowość i kulturowe bogactwo regionu. Jest to szczególnie ważne w okresie transformacji, której podlega Śląsk w związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi.

Śląski europoseł Lewicy, Łukasz Kohut, proponuje, by by jedną z dwóch Europejskich Stolic Kultury (ESK) w 2029 roku zostały Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. - Dla miast i regionów w okresie dynamicznej transformacji, takich jak Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, bycie Europejską Stolicą Kultury byłoby wielką szansą rozwojową - podkreślał.

Jak oceniacie tego typu inicjatywę? Spotkałem się w tej sprawie z europosłem Łukaszem Kohutem w zeszłym tygodniu. Zapewniłem go o naszym wsparciu dla jego pomysłu. To dla Katowic i całej Metropolii szansa na skuteczną promocję nie tyle w Polsce, co w całej Europie. W Katowicach widzimy, że takie działania przynoszą olbrzymie zyski dla miasta i mieszkańców. W ostatnich latach skutecznie zabiegaliśmy o tytuł Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO, czy też o możliwość goszczenia Szczytu Klimatycznego i Światowego Forum Miejskiego – dwóch największych globalnych wydarzeń organizowanych przez ONZ. Aktualnie walczymy o tytuł Zielonej Stolicy Europy – więc pomysł europosła znakomicie wpisuje się w działania naszego miasta.

Czy podzielają Państwo entuzjazm w tej sprawie? Prezydent Marcin Krupa: Inicjatywa europosła Łukasz Kohuta, by Katowice i GZM ubiegały się o miano Europejskiej Stolicy Kultury to strzał w dziesiątkę. Słusznie użył też Pan Redaktor słowa „entuzjazm”, bo gdy ubiegaliśmy się w Katowicach o tytuł ESK w 2016 roku wśród mieszkańców odczuwalny był właśnie taki niesamowity entuzjazm, że mamy się czym pochwalić, że nie jesteśmy gorsi od innych. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie!

Jakie są atuty GZM/Katowic, które przemawiałyby za tym, by starać się o zostanie ESK?

Jeśli chodzi o Katowice to oczywiście na pierwszy plan wysuwa się muzyka. Dziś jesteśmy Miastem Kreatywnym Muzyki UNESCO z siedzibą NOSPR, w której znajduje się jedna z najlepszych sal koncertowych świata. Mamy markowe, cenione w całej Europie festiwale – jak Rawa Blues, Tauron Nowa Muzyka czy OFF Festival. Jesteśmy też znanym ośrodkiem teatralnym. Działają u nas nie tylko tak uznane instytucje, jak Teatr Śląski czy Teatr Korez, ale też wiele teatrów niezależnych, dla których w zeszłym roku utworzyłem projekt tzw. teatrograntów. Mamy także wspaniały Nikiszowiec. Mógłbym długo wymieniać. Natomiast złożenie aplikacji w ramach GZM daje nam jeszcze większą szansę wywalczenia tytułu, bo będziemy korzystać z potencjału życia kulturalnego wszystkich miast i gmin tworzących Metropolię – zarówno tych ze Śląska, jak i Zagłębia. A dorobek kulturalny miast tworzących GZM jest bez wątpienia zauważalny na mapie całej Europy. Przykłady można mnożyć – tarnogórska kopalnia srebra wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO czy też zabrzańska Kopalnia Guido, Zamek Sielecki w Sosnowcu, tyskie browary czy też Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich.

Katowice już raz starały się o ESK, ale przypadła ona w 2016 roku Wrocławiowi. Czego w Państwa ocenie należałoby uniknąć lub co zmieniło się przez ten czas, by w 2029 roku wybrano właśnie nasz region?

Przypomnijmy, że o tytule ESK2016 zaczęliśmy myśleć już w 2010 roku. Katowice były wtedy zupełnie innym miastem – z dużymi chęciami, planami, ale mniejszym potencjałem. Dekadę temu chcieliśmy zostać miastem kultury – dziś tak naprawdę już nim jesteśmy. Ten kierunek rozwoju Katowic na pewno będziemy wzmacniać w kolejnych latach. Na pewno w aplikacji będzie trzeba mocniej zaznaczyć partycypację mieszkańców w życie miasta w obszarze kultury, bo widać, że rośnie ona z każdym rokiem. Warto także podkreślić, że życie kulturalne miast Metropolii obejmuje wiele różnych sfer, dzięki czemu oferta kulturalna kierowana do mieszkańców jest bardzo bogata i zdywersyfikowana. Na pewno będzie dużym atutem naszej aplikacji.

Rozmawiał: Bartosz Wojsa