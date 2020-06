Katowice: Zenit i Skarbek. Kultowe domy towarowe z czasów PRL. Zobaczcie, jak kiedyś robiliśmy zakupy

Jako pierwszy powstał Zenit. To był pierwszy taki obiekt w Polsce – otwarty w 1962 roku miał już ruchome schody, wszędzie przeszklenia z charakterystyczną bryłą - przykład moderny. To była jedna z pierwszych śmiałych inwestycji przy przebudowie Rynku Katowic, zapoczątkowanych w latach 60 i 70 ubiegłego wieku. Niegdyś w miejscu DH „Zenit” na Rynku (róg z ul. Warszawską) w latach 1848−1945 znajdował się najstarszy katowicki hotel − Hotel Welt.

Na otwarciu 4 września 1962 roku (budowany był od 1958) tłumy zniszczyły szklane drzwi wejściowe, nad tym nie dało się zapanować, wiadomo, każdy chciał zobaczyć, co kryją wnętrza najwspanialszego, najnowocześniejszego domu towarowego w Polsce. Jego kubatura wynosiła 35 000 metrów sześciennych.

Zaprojektował go – jak później większego znacznie Skarbka - Jurand Jarecki (Zenita zaprojektował wspólnie z Mieczysławem Królem), który wielokrotnie w rozmowach wspominał, że był niemal codziennie na budowie Zenita. Nic dziwnego, to była wówczas wielka sprawa, jedna z jego pierwszych takich realizacji.

To właśnie Zenit był pierwszym sklepem nad Wisłą z zaimplementowanym z Zachodu, samoobsługowym systemem zakupów.