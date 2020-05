Katowice z lotu ptaka w 1989 roku. To niewiarygodne, jak bardzo zmieniła stolica województwa w 30 lat. Pamiętacie?

Katowice z lotu ptaka w 1989 roku! To niewiarygodne, jak bardzo zmieniła się przez 30 lat stolica województwa. Pamiętacie?

Co czekało na przyjezdnych do Katowic w latach 90? Betonowy, śmierdzący dworzec PKP, gdzie królowali bezdomni. Potem brzydka kładka wychodząca w stronę Stawowej. Tam była światowo, z pierwszym z Mc Donaldsem, a nieco wcześniej bar ze słynnymi zapiekankami.

Idąc w prawo w stronę Rynku, który jednak go nie przypominał. Raczej jedno wielkie skrzyżowanie, węzeł tramwajowy i parkingiem. Samochody były dosłownie powciskane wszędzie, zwłaszcza pod Domem Prasy. I tak aż do Uniwersytetu Śląskiego trudno było znaleźć miejsce, na którym można było zawiesić oko.

Dziś to inny świat. W miejscu byłej kopalni "Katowice" powstała Strefa Kultury, przepiękny, nowoczesny NOSPR i supernowoczesny, zielony, MCK. Po słynnym dworcu zostały co najwyżej perony i nieco podziemnych przejść, które prowadzą do Galerii Katowickiej, która na zawsze odmieniła tą część miasta. Rynek to rynek prawdziwy, Mariacka, Dworcowa... można by długo wymieniać. Choćby nowoczesne rozwiązania komunikacyjne w pobliżu naszego Spodka.