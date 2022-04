Katowice. Wypadek na DTŚ przed tunelem - ZDJĘCIA. Zderzyły się osobówka, ciężarówka i autobus red

Katowice. Wypadek na DTŚ przed tunelem. 27 kwietnia przed godziną 8 rano doszło do zderzenia trzech pojazdów przed wjazdem do tunelu w stronę Chorzowa. Trasa jest już przejezdna, ale korek sięgający Centrum Urazowego w Sosnowcu potrzebuje czasu, by się rozładować.