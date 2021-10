Katowice: Wydział humanistyczny UŚ ma nową siedzibę. Z tarasem na dachu i salą kinową - ZDJĘCIA

Humaniści doczekali się nowoczesnej siedziby. Z tarasem i salą kinową

Nowa siedziba ma prawie 14,5 tys. m kw. powierzchni, trzy segmenty, w których każdy może pochwalić się co najmniej jedną strefą wypoczynku. Na dachu przewiązki, stanowiącej też wejście główne do budynku, jest taras z pergolą. Kolorowo umeblowany przywodzi namyśl taras nadmorskiego kurortu. Wykładowcy mają do dyspozycji łącznie trzy aule - w tym największą kinowo-teatralną na 270 miejsc, z garderobą, kabinami do symultanicznego tłumaczenia i profesjonalnym nagłośnieniem.