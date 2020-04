Katowice: wraca ruch kolejowy w Ochojcu. Przejazd na ul. Jankego będzie strzeżony przez rogatki

PKP Polskie Linie Kolejowe około 14-kilometrową linię nr 142 z Katowic Ligoty przez Ochojec, Murcki i Kostuchnę do Tychów zaczęły remontować w 2018 roku. Do tego czasu po torach, które wybudowano jeszcze w XIX wieku pociągi towarowe - przez szkody górnicze - nie jeździły zbyt szybko.

Do 1994 do Murcek i Kostuchny, a do 1999 roku do Ochojca jeździły też pociągi osobowe. Przez ostatnie cztery lata "towarówki" pokonywały tylko część tej trasy. Przez przejazd na ul. Jankego - przy dawnym przystanku Katowice Ochojec - pociągi w ogóle nie jeździły przez ostatnie cztery lata. W końcu kolejarze zdecydowali jednak o modernizacji całej linii.

W ramach prac na linii nr 142 wymieniono 14 km torów i 15 km sieci trakcyjnej, a także jedenaście rozjazdów. Wyremontowano także siedem przejazdów kolejowych i piętnaście obiektów inżynieryjnych, na czele z wiaduktem nad DK81 i mostem nad rzeką Mleczną.