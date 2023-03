Katowice. Ukradł paliwo za ponad 3600 zł. Jeśli go rozpoznajesz - skontaktuj się z policją!

Ukradł paliwo za ponad 3600 zł

Kryminalni z I komisariatu w Katowicach prowadzą czynności w sprawie kradzieży paliwa, do której doszło w okresie od 31 grudnia 2022 roku do 10 lutego 2023 roku. Do kradzieży paliwa doszło na dwóch stacjach paliw: przy ul. Górnośląskiej 55 i al. Roździeńskiego 14 w Katowicach. Podejrzewany mężczyzna poruszający się pojazdem marki Mazda o nr rej. LKR 55741 i SM 82119 wielokrotnie zatankował w tym okresie paliwo na łączną kwotę ponad 3600 zł i odjechał, nie płacąc za nie. Wizerunek podejrzewanego mężczyzny zarejestrowały kamery monitoringu.