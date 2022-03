Katowice. Uchodźcy z Ukrainy na dworcu - to miejsce jest pełne ludzkich dramatów. "Serce się łamie" Magdalena Grabowska

Idziemy ulicą Stawową do Dworca PKP w Katowicach. Już z oddali widać czerwone namioty i wielki autobus Straży Pożarnej. To właśnie tam uchodźcy z Ukrainy, którzy odbyli bardzo długą i niebezpieczną podróż, mogą odpocząć, zjeść ciepłe jedzenie i spróbować znaleźć odpowiedź na bardzo trudne pytanie… Co dalej?