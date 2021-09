Katowice: Tydzień Zrównoważonego Transportu. Co będzie się działo?

Katowice włączają się w obchody Metropolitalnego Tygodnia Mobilności, który potrwa od 16 do 22 września. W tym czasie zaplanowano liczne wydarzenia i atrakcje. Wśród nich m.in. przejazd rowerowy, bar tlenowy na parkingu i kawa z ZTM. Ponadto przez cały tydzień w różnych miejscach metropolii będą odbywały się prelekcje w szkołach, warsztaty z bezpiecznej jazdy, animacje i inne wydarzenia specjalne. Tradycyjnie już, 22 września w "Dzień bez samochodu", pasażerowie podróżujący z dowodem rejestracyjnym będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej ZTM bezpłatnie.

Wyjaśnijmy, ze Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (zwany również Tygodniem Mobilności) to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku. Jej ideą jest zachęcanie mieszkańców do wybierania zdrowych, ekologicznych i zrównoważonych form transportu. Do tej akcji włączyły się też Katowice.

- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to ważne i bardzo potrzebne przedsięwzięcie. To wydarzenie, które odpowiada na światowe trendy i wpisuje się w działania na rzecz ochrony klimatu. W Katowicach od wielu lat stawiamy na budowanie transportu zrównoważonego – czyli takiego, który jest przyjazny dla pieszych, rowerzystów, kierowców i osób korzystających z komunikacji publicznej - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.