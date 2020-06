Katowice tuż przed wejściem do UE. Pamiętacie, jak wyglądało miasto na początku XXI wieku? Zobaczcie zdjęcia!

Nie, to nie zamierzchły PRL. Tak Katowice wyglądały na początku XXI wieku, w latach 2000-2004, tuż przed tym, jak Polska weszła do UE. Rynek, Supersam, Chorzowska, dworzec, kopalnie... Pamiętacie tamte Katowice? Oto archiwalne zdjęcia. A tak lata temu wyglądał rynek. Wówczas był nazywany największym przystankiem tramwajowym w mieście. Dopiero w 2011 rynek zaczął być przebudowywany, aż do ubiegłego roku. W tym miejscu, co na zdjęciu, nie ma już przystanków - to część placu Kwiatowego. Kwiaciarki zostały, ale w pawilonach, a nie pod parasolami

Arc. DZ