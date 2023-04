Katowice. Tężnia w parku Zadole ponownie dostępna dla mieszkańców - już od soboty 1 kwietnia

Tężnia solankowa na Zadolu wraca po przerwie sezonowej

W sobotę 1 kwietnia po przerwie zimowej mieszkańcy Katowic znów będą mogli korzystać z właściwości tężni solankowej w parku Zadole. Będzie to już 4 sezon działania popularnego obiektu, który powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego. Atrakcja na Zadolu będzie czynna codziennie od 8.00 do 21.00. Korzystać z niej można bezpłatnie, tak samo jak w zeszłym roku, do końca października. Obiekt jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

– Tężnia solankowa w parku Zadole powstała w ramach katowickiego Budżetu Obywatelskiego i była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w naszym regionie. Powstała tu przestrzeń, z której korzystają tysiące mieszkańców Katowic i okolicznych miast. W sąsiedztwie znajduje się amfiteatr, plac zabaw oraz wybudowany niedawno basen w Zadolu co sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Tężnia to projekt unikalny w skali naszego miasta. Nie było wcześniej tego typu obiektów, ale był to pomysł trafiony, bo mieszkańcy chętnie z niej korzystają. Dlatego jesteśmy w trakcie budowy kolejnej tężni, dzięki czemu oferta rekreacji dla mieszkańców się poszerza. Ma to ogromne znaczenie dla samopoczucia oraz zdrowia osób, które odwiedzają tężnię – podsumowuje dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz.

W Katowicach powstaną kolejne tężnie

– Obecnie w budowie są dwa kolejne obiekty wykorzystujące solankę, to fontanna w Giszowcu oraz tężnia na os. Tysiąclecia. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy kolejnych części miasta będą mieli bliżej do miejsc, w których będą mogli wypocząć i korzystać ze zdrowotnych właściwości solanki – mówi Marcin Krupa.

Trwa również budowa fontanny solankowej w Giszowcu. Ta inwestycja, o wartości 519 tys. złotych, zgodnie z umową, powinna się zakończyć do 30 kwietnia. Zagospodarowany inwestycją teren zajmuje powierzchnię 987 m2, przy czym sama fontanna będzie mieć powierzchnię 21 m2. Razem z fontanną powstaną prowadzące do niej ścieżki, elementy małej architektury oraz stojaki na rowery. Zostaną także nasadzone rośliny – m.in. róże, berberysy oraz bukszpany.

Zdrowotne właściwości tężni

Tężnia to budowla z drewna, której wnętrze jest wypełnione gałązkami tarniny. Spływająca solanka, rozbija się o nie i tworzy w ten sposób leczniczy aerozol. Pod tężnią znajduje się basen do odbioru solanki. Drewniana ażurowa konstrukcja okalająca tężnię sprawia, że stężenie dobroczynnych składników w bezpośrednim sąsiedztwie tężni jest zwiększone.

Solanka wykorzystywana na Zadolu to solanka Zabłocka pochodząca z Dębowca. W każdym roku odbywają się trzy dostawy solanki, po 40 m3. Wydobywa się ją od 1982 roku z odwiertu ,,Korona” z głęboko położonych złóż wód leczniczych – solanek jodkowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych właściwościach leczniczych przeznaczony do pielęgnacji zdrowia i urody, tradycyjnie stosowany do kąpieli i inhalacji. Przebywanie w tężni może pomóc w leczeniu wielu chorób i schorzeń jak np.: nadciśnienie tętnicze, schorzenia zatok i górnych dróg oddechowych, alergie, nerwica wegetatywna, niedoczynność tarczycy czy choroby reumatyczne.