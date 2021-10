Katowice Tattoo Konwent 2021 - ZDJĘCIA. Działo się! Pokazy światowych artystów, koncerty, wystawy...

- Po dwuletniej przerwie Tattoo Konwent powraca na Śląsk, aby porwać Was do szalonej zabawy w rytmie pracujących na pełnych obrotach maszynek do tatuażu! Poczujcie na własnej skórze atmosferę naszego festiwalu. Czekać na Was będą dziesiątki atrakcji. A musicie wiedzieć, że Tattoo Konwent to nie tylko tatuaże - zapowiadają organizatorzy katowickiego konwentu.