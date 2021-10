Katowice Tatoo Konwent 2021. Święto miłośników tatuażu na Śląsku - co tam się działo! Zobacz ZDJĘCIA Karolina Kos

Katowice Tatoo Konwent 2021. Coś dla miłośników tatuażu! Katowice Tattoo Konwent 2021 to wydarzenie, którego nie może opuścić absolutnie żaden miłośnik dziar! Już w ten weekend, 02-03 października, odbędzie się w MCK Katowice Tattoo Konwent. Spotkacie tam blisko 300 tatuatorów z ponad 60 studiów tatuażu. W Katowicach stanie rekordowa liczba stoisk! To dwa wyjątkowe dni na Śląsku, kręcące się wokół ozdabiania skóry, wśród najlepszych tatuażystów! To ostatni moment na zakup biletów! Zobacz, jak przebiegał Tattoo Konwent kilka dni temu w Poznaniu.