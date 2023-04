Katowice. Targi Roślin w Galerii Libero, czyli weekend na zielono. Szeroki wybór roślin, w tym okazy kolekcjonerskie. W sobotę warsztaty

- Targi Roślin w Libero organizujemy po raz pierwszy, ale wierzymy, że spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Katowic i okolicznych miast. Wiosna to w końcu idealny czas na pielęgnację roślin, ale i wzbogacenie domowej, zielonej kolekcji o nowe gatunki. Do współpracy zaprosiliśmy lokalne centra i hurtownie ogrodnicze oraz kwiaciarnie z naszego regionu, które oferować będą różnorodne rośliny, nie tylko do domu i akcesoria. Oferta wystawców jest bogata. W sobotę, w Dzień Ziemi, odbędą się otwarte warsztaty na temat pielęgnacji roślin. Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców na to wyjątkowe, zielone wydarzenie w Libero – mówi Aleksander Poltier, senior marketing manager Libero Katowice.