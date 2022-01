Katowice. Targi i wystawa gołębi pocztowych 2022 w MCK. To najważniejsze w Polsce imprezy hodowców gołębi

Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych w Katowicach

Na imprezę do Katowic zjechali hodowcy ptaków w całego kraju. Są także odwiedzający z sąsiadujących z Polską krajów. Nic dziwnego, skoro EXPOGołębie to najważniejsze wydarzenie dla miłośników gołębi pocztowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dla uczestników targi to jedna z nielicznych okazja, by porozmawiać o hodowlach, okazach, wymienić się doświadczeniami, zasięgnąć informacji na temat nowości serwowanych przez producentów pasz, odżywek, leków, środków czystości dla gołębi. Na miejscu do dyspozycji odwiedzających jest ponad 100 stoisk zajętych przez producentów produktów dla gołębi i hodowców, przez dystrybutorów i hodowców.