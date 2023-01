Katowice. Tanie autka do kupienia od zaraz! Już za 2200 złotych możecie mieć własną bryczkę

Tanie autka do kupienia od zaraz

Ceny na rynku motoryzacyjnym od nowego roku wzrosły i widać to także po ofertach samochodów używanych. Wielu potencjalnych nabywców wciąż rozgląda się jednak za tanim i sprawnym samochodem, który może nie posłuży do offroadowych wyczynów, ale sprawdzi się jako dobry środek transportu do codziennego użytkowania po mieście, do pracy, na zakupy, czy odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola. Tanie samochody używane to również dobry wybór dla wszystkich dopiero zaczynających swoją przygodę z motoryzacją - świeżo upieczonych posiadaczy "prawka", którzy zamiast pożyczać od rodziców, wolą kupić swój pierwszy samochód na własność.